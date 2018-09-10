На Ставрополье парень в наушниках попал под поезд
В Невинномысске Ставропольского края поезд сбил мужчину, который переходил пути в наушниках и не реагировал на сигналы.
Поезд двигался из Кисловодска в Санкт-Петербург. Он сбил парня, переходящего пути в непложенном месте. Отмечается, что пострадавшему отрезало ногу и он получил серьезную травму головы. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии. За жизнь юноши борются медики.
По предварительным данным, парень шел по рельсам в наушниках, поэтому не услышал приближение состава. Хотя машинист отчетливо подавал предупреждающие сигналы.
Сейчас идет выяснение причин трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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