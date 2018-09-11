2018-09-11T11:11:05+03:00
Экономика

Ставрополье увеличит производство молока до 260 тыс тонн в год

Это почти вдвое больше, чем сейчас
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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К 2021 году объем производства ставропольского молока должен увеличиться на 40% до 260 тыс тонн в год. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе губернатора Ставропольского края, для этого сейчас реализуют программу поддержки молочной отрасли. Только в 2018 году на нее выделили 124 млн рублей.

- Кроме того, в текущем году введён новый вид господдержки – субсидирование приобретения племенного скота, - добавляют в ведомстве. - На эти цели будет направлено 120 миллионов рублей, что позволит приобрести 1600 голов и позволит увеличить ежегодное производство молока на Ставрополье примерно на 12 тысяч литров.

Напомним, в крае продолжается уборка картофеля, плодовых культур, винограда, а также идет полным ходом подготовка озимых семян. А еще до 1 октября на площади в 87 тыс гектаров завершат сев озимого рапса.

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