В Юго-Западном районе Ставрополя станет меньше пробок

11 Сент. 18:36 2018-09-11T18:37:24+03:00

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В Ставрополе продолжается строительство новой дороги в Юго-Западном районе. Речь идет о проспекте Российском. Напомним, первая очередь современной шестиполосной трассы открылась осенью прошлого года.

- Уже в октябре проспект станет длиннее на 725 метров. Сейчас завершается второй этап строительства - идут работы по укладке нижнего слоя асфальта, - сообщили «Комсомольской правде» на Северном Кавказе» в пресс-службе городской администрации. - Дорога свяжет улицы Тухачевского и Перспективную. Кроме того, здесь появятся остановочные карманы, тротуары и велодорожки.

Уже закончена и укладка ливневки. Причем, по словам подрядчика, здесь установили трубы повышенного диаметра, что позволит справится с потоками даже в самый сильный дождь.

Третья, окончательная очередь строительства проспекта, завершится уже в следующем году. Она свяжет уже существующую часть дороги с улицей 45-ая параллель. Таким образом, новая трасса должна существенно разгрузить Юго-Запад Ставрополя и уменьшить количество пробок в городе.