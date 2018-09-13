2018-09-13T08:41:24+03:00
Происшествия

В Ставрополе таксист обокрал позвавшую его в гости пьяную пассажирку

Михаил ЮЖНЫЙ
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Жительница Ставрополя обратилась в полицию с заявлением о краже мобильного телефона. В содеянном она подозревала незнакомого парня, водителя такси. Накануне она сама пригласила мужчину к себе в гости.

Женщина возвращалась домой после праздника рано утром на такси. Она была пьяна и пригласила водителя такси к себе домой на беседу.

Там мужчина взял ее мобильный телефон и ушел. По дороге мужчина избавился от сим-карты, которая стояла в телефоне, и оставил телефонный аппарат себе. Стоимость телефона была оценена в 7700 рублей.

До того самого момента, пока полицейские не изъяли краденную технику, таксист пользовался тем самым телефоном по прямому назначению.

- Мужчина сразу сознался в содеянном. Телефон вернули обманутой хозяйке, а нарушителю теперь предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе прокуратуры Промышленного района города Ставрополя.

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