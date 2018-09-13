2018-09-13T18:45:57+03:00
Происшествия

Юнус-Бек Евкуров напомнил боевикам о возможности сдаться

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился к разыскиваемым за преступления террористической направленности уроженцам республики с призывом вернуться на родину и воспользоваться механизмом смягчения наказания.

- Проживание за пределами России не является гарантом вашей безопасности и безнаказанности. Находящихся в Европе или где-то еще за границей рано или поздно выдадут. Мы знаем недавний случай с экстрадицией Аслана Яндиева из Словакии спустя 10 лет поисков. Вчера поступила информация о выдаче Тимура Тумгоева Генеральной прокуратурой Украины. Не надо скрываться", - написал Юнус-Бек Евкуров на своей странице в социальной сети Инстаграм.

По его словам, у бывших членов бандподполья и их родственников есть возможность обратиться в Адаптационную комиссию республики.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ингушетия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Васильев назвал кандидата на пост премьер-министра Дагестана
В Дагестане КамАЗ упал с моста в реку
В 2019 году ставропольские пенсионеры рискуют остаться без телевизора
На бывшем асфальтобетонном заводе в Изобильном накрыли подпольный табачный завод
Эксклюзивные автомобили от SKODA теперь можно купить и в Минводах
Рамзан Кадыров предложил ввести военное образование в школах
В Дагестане у экс-инспектора Счетной палаты взыскали 2 млн рублей
Владикавказ накрыло облако шашлычного дыма
Геям Пятигорска во второй раз отказали в параде
Тысячи фальшивых долларов США нашли у жителей Владикавказа
Пятигорский бомж и «Бесстыжие ванны» смутили ведущую «Первого канала»
Гибель подростка на трансформаторе в Ставропольском крае попала на видео
За взятку следователю житель Пятигорска заплатит 5 миллионов и сядет на 5 лет
В Кабардино-Балкарии без вести пропал 23-летний парень
Ставропольские кикбоксеры выиграли первенство мира в Италии
Пожилой ставрополец изнасиловал 31-летнюю дочь
В Пятигорске водитель сбил насмерть пешехода и спрятался на даче
Четверо жителей Северной Осетии задержаны за хищение 3 млн рублей из пенсионного фонда
В КБР обезврежена мощная бомба
В Дагестане произошло подводное землетрясение
В Ингушетии передано в суд дело террористов, пытавшихся подорвать имама
Владимир Васильев поручил построить в селе Миатли новую школу взамен сгоревшей
В Пятигорске иномарка сбила насмерть пешехода и скрылась
В Чечне торжественно открыт третий православный храм