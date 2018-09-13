Юнус-Бек Евкуров напомнил боевикам о возможности сдаться

13 Сент. 18:45 2018-09-13T18:45:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился к разыскиваемым за преступления террористической направленности уроженцам республики с призывом вернуться на родину и воспользоваться механизмом смягчения наказания.

- Проживание за пределами России не является гарантом вашей безопасности и безнаказанности. Находящихся в Европе или где-то еще за границей рано или поздно выдадут. Мы знаем недавний случай с экстрадицией Аслана Яндиева из Словакии спустя 10 лет поисков. Вчера поступила информация о выдаче Тимура Тумгоева Генеральной прокуратурой Украины. Не надо скрываться", - написал Юнус-Бек Евкуров на своей странице в социальной сети Инстаграм.

По его словам, у бывших членов бандподполья и их родственников есть возможность обратиться в Адаптационную комиссию республики.