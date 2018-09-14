Роспотребнадзор: сотни ставропольских детсадов и школ проштрафились за некачественное питание

14 Сент. 17:59 2018-09-14T18:00:04+03:00

После проверки выписали почти триста протоколов на 880 тысяч

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В Ставропольском крае после проверки еды в детских образовательных учреждениях Роспотребнадзор выписал 298 протоколов об административном правонарушении на 880 тыс рублей. Всего обошли 232 детсада и 82 школы.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю, специалисты проверяли блюда и продовольственное сырье на показатели бактериологической и санитарно-химической безопасности, а готовых блюд еще и на калорийность.

- Факты занижения веса от норм, а так же поставки в учреждения фальсифицированной продукции не выявлялись, - добавили в ведомстве.