В Дагестане сотрудника полиции осудили на 3,5 года за грабеж

15 Сент. 11:30 2018-09-15T11:30:02+03:00

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Cудья Советского районного Суда Махачкалы Мурад Гюльмагомедов 12 сентября приговорил сотрудника Советского РОВД столицы Дагестана Габибулу Алиева к 3,5 годам лишения свободы.

Как уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе суда, Алиеву в этот же день отменили домашний арест и прямо в зале cуда заключили под стражу.

Ранее дагестанский оперативник Габибула Алиев обвинялся в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, незаконном хранении оружия и наркотических средств, и даже грабеже.