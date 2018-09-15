В Дагестане после отравления в детском лагере умер десятилетней мальчик

15 Сент. 16:47 2018-09-16T08:10:47+03:00

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После сообщений в социальных сетях о смерти десятилетнего мальчика в одном из лагерей Избербаша министерство здравоохранения Дагестана выступило с официальным заявлением.

- Мальчик 2008 года рождения поступил в Избербашскую центральную городскую больницу в 22:50 13 сентября. Он уже находился в коме. Врачи уложили ребенка в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Более двух часов врачи пытались реанимировать мальчика, к сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось, — сообщает минздрав на своей странице в Instagram.

Сейчас проводится расследование. Точная причина смерти ребенка станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в соцсетях Дагестана распространилась информация о том, что в лагере в Избербаше отравился мальчик, после этого он впал в кому и умер в больнице.