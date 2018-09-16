Ставрополец зарезал приятеля и забыл за что
В Ставропольском крае 54-летний житель села Курсавки в пьяной ссоре зарезал приятеля. Все произошло дома у преступника 1 сентября этого года. Из-за чего праздник превратился в поножовщину виновник трагедии сказать не может. Как объяснили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в следственных органах края, причину ссоры он забыл.
- В ходе конфликта подозреваемый ножом несколько раз ударил в грудь и шею мужчины, - добавляют правоохранители. - От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.
Сейчас житель Курсавки задержан и заключен под стражу. На него заведено уголовное дело по статье "убийство". Расследование продолжается.