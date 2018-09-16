Ставрополец зарезал приятеля и забыл за что

16 Сент. 08:32 2018-09-16T17:54:39+03:00

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В Ставропольском крае 54-летний житель села Курсавки в пьяной ссоре зарезал приятеля. Все произошло дома у преступника 1 сентября этого года. Из-за чего праздник превратился в поножовщину виновник трагедии сказать не может. Как объяснили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в следственных органах края, причину ссоры он забыл.

- В ходе конфликта подозреваемый ножом несколько раз ударил в грудь и шею мужчины, - добавляют правоохранители. - От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Сейчас житель Курсавки задержан и заключен под стражу. На него заведено уголовное дело по статье "убийство". Расследование продолжается.