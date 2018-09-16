2018-09-17T13:29:57+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии алкозавод утаил от налоговой больше миллиарда рублей

За обман с документами руководителя строго накажут
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кабардино-Балкарии нашли предприятие по производству алкоголя, недодавшее в казну свыше 1 млрд рублей налогов. Такую сумму руководство алкозавода утаило благодаря поддельным декларациям.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Следственного комитета РФ, за это на начальника компании Марят Даову завели и уже передали в суд уголовное дело.

- По версии следствия, обвиняемая с декабря 2013 по март 2015 года представляла в налоговые органы Кабардино-Балкарской Республики налоговые декларации, в которых отражала заведомо ложные сведения, занижая объемы производимой и реализуемой возглавляемым ею предприятием алкогольной продукции, размер налогооблагаемой базы и суммы налогов, подлежащих уплате, - добавляют в ведомстве. - В результате этих действий ООО "Антарес" уклонилось от уплаты налогов в бюджет на сумму более 1 млрд рублей.

Отмечается, что это далеко не первый случай сокрытия реальных цифр ради занижения налоговых выплат. Ранее завели и передали в суд дела в отношении руководства ООО "Алко-Лайт" , ООО "Рус-Алка", ООО "Чегемский винпищепром", ООО "Минерал Плюс", ООО "Гермес Ника", ООО "Орион" и другие. Общий ущерб от уклонения превысил 9 млрд рублей.

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