Мэр Лермонтова из-за коммунальных проблем подал в отставку

17 Сент. 16:19 2018-09-17T16:31:45+03:00

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Глава города Лермонтов Ставропольского края оставил пост из-за накопившихся проблем в сфере ЖКХ. Местная ТЭЦ накопила долгов перед поставщиками - 317 млн рублей - что с началом сезона холодов может аукнуться местным жителям и оставить тех без тепла. Теперь главе Ставрополья предстоит назначить на его место человека, который справится с коммунальным кризисом.

СПРАВКА - "КП"

Евгений Андреевич Нуйкин родился 10 ноября 1956 года в селе Шведино Петровского района Ставропольского края. Работал замначальником отдела уголовного розыска РОВД Промышленного района Ставрополя и начальником управления МВД России по краевой столице. Мэром Лермонтова он стал в 2016-м.