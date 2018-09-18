В Северной Осетии машина сбила мать и дочь
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Два пешехода серьезно пострадали в ДТП, случившемся во Владикавказе вечером 17 сентября.
На пересечении улиц Барбашова и Леваневского столицы Северной Осетии машина сбила мать и дочь. Очевидцы рассказывают, что женщина получила серьезные травмы. Медики скорой помощи экстренно забрали ее в больницу. Сейчас медики оказывают ей всю необходимую помощь. Дочь отделалась легкими ушибами.
В обстоятельствах аварии предстоит разобраться дорожным полицейским Владикавказа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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