В Северной Осетии машина сбила мать и дочь

18 Сент. 10:06 2018-09-18T10:06:48+03:00

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Два пешехода серьезно пострадали в ДТП, случившемся во Владикавказе вечером 17 сентября.

На пересечении улиц Барбашова и Леваневского столицы Северной Осетии машина сбила мать и дочь. Очевидцы рассказывают, что женщина получила серьезные травмы. Медики скорой помощи экстренно забрали ее в больницу. Сейчас медики оказывают ей всю необходимую помощь. Дочь отделалась легкими ушибами.

В обстоятельствах аварии предстоит разобраться дорожным полицейским Владикавказа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.