Баран стал главным призом на конкурсе журналистов в Дагестане

18 Сент. 16:14 2018-09-18T16:42:28+03:00

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В Дагестане победившему в конкурсе журналистов подарят барана. Мероприятие проводит республиканский Минсельхоз.

- На конкурс принимаются журналистские работы, в позитивном ключе повествующие о труде и быте специалистов агропромышленного комплекса Республики Дагестан, - рассказали "КП" в ведомстве. - Творческая работа, выдвинутая на конкурс, может быть представлена на русском, аварском, кумыкском, даргинском, лезгинском, лакском, азербайджанском, табасаранском, агульском, цахурском и рутульском языках.

Победит тот, кто написал и представил больше всего материалов.

За 1 место журналисту подарят годовалого барана и 10 тысяч рублей, за 2 место - просто 10 тысяч рублей, а за 3 место - 5 тысяч рублей.