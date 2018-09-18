2018-09-18T16:42:28+03:00
Общество

Баран стал главным призом на конкурсе журналистов в Дагестане

Животное достанется автору наибольшего числа материалов о сельском хозяйстве республики
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Дагестане победившему в конкурсе журналистов подарят барана. Мероприятие проводит республиканский Минсельхоз.

- На конкурс принимаются журналистские работы, в позитивном ключе повествующие о труде и быте специалистов агропромышленного комплекса Республики Дагестан, - рассказали "КП" в ведомстве. - Творческая работа, выдвинутая на конкурс, может быть представлена на русском, аварском, кумыкском, даргинском, лезгинском, лакском, азербайджанском, табасаранском, агульском, цахурском и рутульском языках.

Победит тот, кто написал и представил больше всего материалов.

За 1 место журналисту подарят годовалого барана и 10 тысяч рублей, за 2 место - просто 10 тысяч рублей, а за 3 место - 5 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Васильев назвал кандидата на пост премьер-министра Дагестана
В Дагестане КамАЗ упал с моста в реку
В 2019 году ставропольские пенсионеры рискуют остаться без телевизора
На бывшем асфальтобетонном заводе в Изобильном накрыли подпольный табачный завод
Эксклюзивные автомобили от SKODA теперь можно купить и в Минводах
Рамзан Кадыров предложил ввести военное образование в школах
В Дагестане у экс-инспектора Счетной палаты взыскали 2 млн рублей
Владикавказ накрыло облако шашлычного дыма
Геям Пятигорска во второй раз отказали в параде
Тысячи фальшивых долларов США нашли у жителей Владикавказа
Пятигорский бомж и «Бесстыжие ванны» смутили ведущую «Первого канала»
Гибель подростка на трансформаторе в Ставропольском крае попала на видео
За взятку следователю житель Пятигорска заплатит 5 миллионов и сядет на 5 лет
В Кабардино-Балкарии без вести пропал 23-летний парень
Ставропольские кикбоксеры выиграли первенство мира в Италии
Пожилой ставрополец изнасиловал 31-летнюю дочь
В Пятигорске водитель сбил насмерть пешехода и спрятался на даче
Четверо жителей Северной Осетии задержаны за хищение 3 млн рублей из пенсионного фонда
В КБР обезврежена мощная бомба
В Дагестане произошло подводное землетрясение
В Ингушетии передано в суд дело террористов, пытавшихся подорвать имама
Владимир Васильев поручил построить в селе Миатли новую школу взамен сгоревшей
В Пятигорске иномарка сбила насмерть пешехода и скрылась
В Чечне торжественно открыт третий православный храм