2018-09-18T19:20:18+03:00
Происшествия

Махачкалинца будут судить за убийство учительницы

Жителя Дагестана также обвиняют в разбое
Алена БЕЛЯЕВА
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В Дагестане будут судить 38-летнего жителя Махачкалы, который обвиняется в убийстве и разбойном нападении. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в следственных органах республики, утром 16 января нынешнего года мужчина спрятался на лестничной площадке у двери местной жительницы, которая работала в школе, надел маску, перчатки и стал ждать.

Когда женщина открыла дверь, злоумышленник ворвался в ее квартиру и нанес несколько ударов ножом по лицу и шее. От полученных ранений учительница скончалась практически сразу.

После этого житель столицы республики снял со своей жертвы золотые колье и браслет общей стоимостью в районе 196 тысяч рублей, украл из сумки 600 тысяч рублей, а также столовое серебро.

Все награбленные вещи он продал за 77 тысяч рублей. Теперь ему грозит длительный срок в колонии.

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