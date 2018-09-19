2018-09-19T15:05:18+03:00
Общество

750 млн рублей потратит Ставрополье на подготовку к отопительному сезону

Также в минЖКХ обсудили коммунальный кризис в городе Лермонтов
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае на подготовку предприятия ЖКХ к зиме потратят около 750 млн рублей. Из них почти 10 миллионов потратят на аварийный запас - ресурсы для оперативного устранения утечек, ликвидации последствий коммунальных ЧП и прочее.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе минЖКХ региона, на особом контроле - многоквартирные дома с центральным отоплением. И хотя подготовка к осенне-зимнему периоду уже завершается - 75% котельных, теплосетей, водопроводов и канализационных сетей готовы к холодам - в Ессентуках, Нефтекумске, Невинномысске, Кисловодске и Предгорном районе остается много домов, не готовых к минусу.

- Тревогу членов совета вызвала ситуация в городе Лермонтове, где задолженность за потребленные энергоресурсы поставщика тепловой энергии ЗАО "ЮЭК" поставила под угрозу начало отопительного сезона, - отметили в министерстве ЖКХ Ставропольского края. - Оптимальным решением проблемы станет полный запуск мощностей Гидрометаллургического завода, что позволит загрузить ТЭЦ в прежнем объеме. Предусмотрены и резервные планы действий.

Как отметили на заседании в министерстве, жители не виноваты в финансовом споре двух акционерных обществ, а значит не должны пострадать.

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