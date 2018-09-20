2018-09-20T13:25:14+03:00
Происшествия

99-летний водитель погиб в аварии на Ставрополье

Также в больницу попали два пассажира пожилого водителя
Алена БЕЛЯЕВА
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Фото: УГИБДД по СКФото: УГИБДД по СК
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На Ставрополье в аварии погиб 99-летний водитель. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, авария произошла 20 сентября около одиннадцати часов утра на 92 километре трассы "Светлоград-Благодарный – Буденновск".

По данным ведомства, водитель "ВАЗ-2107" выезжал со второстепенной дороги из поселка Ставропольский и не пропустил "Ладу Приору", имеющую преимущество в движении. На место аварии приехали медики, которые зафиксировали смерть 99-летнего водителя "семерки". Пока неизвестно, умер он в результате столкновения или еще до него.

Также в больницу попали два пассажира пожилого водителя. В салоне "Приоры" никто не пострадал.

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