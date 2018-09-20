2018-09-20T13:38:48+03:00
Происшествия

На Ставрополье огороднику может грозить срок за 240 кустов конопли

32-летний житель села Юца вырастил на своем участке крупную партию наркотика
Татьяна ГУЩИНА
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Более пяти с половиной килограммов марихуаны изъяли полицейские Предгорного района Ставрополья у 32-летнего «огородника» из села Юца.

Как рассказали «Комсомолькой правде на Северном Кавказе» в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю,мужчина выращивал запрещенные к возделыванию растения у своего дома.

- В ходе обыска оперативники обнаружили и изъяли около 240 кустов конопли, - добавили в ведомстве. - По результатам проведенной экспертизы и взвешивания, общая масса изъятого растения при пересчете на сухое вещество составила более пяти с половиной килограммов.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранени наркотических средств в крупном размере. Наказание по подобной статье — до 10 лет лишения свободы.

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