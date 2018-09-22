В Дагестане сгорела школа

22 Сент. 10:20 2018-09-22T10:20:55+03:00

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В Кизилюртовском районе Дагестана в ночь на 23 сентября сгорела школа. Она находилась в селе Миатли. В пожаре нет пострадавших. Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе МЧС республике, площадь возгорания составила 517 кв м.

- Огонь тушили 14 спасателей и четыре единицы спецтехники, - добавили в ведомстве. - В причинах, обстоятельствах и деталях пожара разбираются следователи.

Ученикам сгоревшей школы тепреь придется ездить на учебу в соседнее село Новое Зубутли. в пяти километрах от Миатли. Власти уже обещали доставить туда дополнительные стулья и парты. Школьников будут возить на автобусах.

В понедельник, 24 сентября, спасатели и чиновники Минобразования Дагестана осмотрят школу в Новом Зубутли и удостоверятся в отсутствии ограничений для продолжения учебного процесса.