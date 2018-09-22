Детский тысячеголосый хор поздравил жителей Ставрополя с Днем края и города
В рамках праздничных мероприятий ко дню города и края в Ставрополе на Крепостной горе выступил Сводный детский тысячеголосный хор «Поющая юность Ставрополья».
Ребята уже не первый год принимают участие в массовых праздничных мероприятиях, выступая на главных праздниках в году — Дне Победы и Дне края. И сейчас подарили жителям и гостям краевой столицы две песни: «Нас учили быть птицами» и «Ставропольский край — Россия моя».
Также в городе развернулись национальные подворья, где свою кухню представили народы, населяющие Ставрополье: армяне, карачаевцы, азербайджанцы, балкарцы, абазины, адыги и многие другие. Они угощали всех желающих виноградом, сыром, мясными блюдами и выпечкой.
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