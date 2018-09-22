Детский тысячеголосый хор поздравил жителей Ставрополя с Днем края и города

22 Сент. 15:29 2018-09-22T15:29:40+03:00

Ребята уже не первый год принимают участие в массовых праздничных мероприятиях, выступая на главных праздниках в году — Дне Победы и Дне края. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ребята исполнили две песни: «Ставропольский край — Россия моя» и «Нас учили быть птицами»

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В рамках праздничных мероприятий ко дню города и края в Ставрополе на Крепостной горе выступил Сводный детский тысячеголосный хор «Поющая юность Ставрополья».

Ребята уже не первый год принимают участие в массовых праздничных мероприятиях, выступая на главных праздниках в году — Дне Победы и Дне края. И сейчас подарили жителям и гостям краевой столицы две песни: «Нас учили быть птицами» и «Ставропольский край — Россия моя».

Также в городе развернулись национальные подворья, где свою кухню представили народы, населяющие Ставрополье: армяне, карачаевцы, азербайджанцы, балкарцы, абазины, адыги и многие другие. Они угощали всех желающих виноградом, сыром, мясными блюдами и выпечкой.