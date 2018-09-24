За взятку следователю житель Пятигорска заплатит 5 миллионов и сядет на 5 лет

СЕГОДНЯ 12:03 2018-09-24T12:03:39+03:00

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Пятигорчанина Рафика Петросяна за крупную взятку старшему следователю посадят на 5 лет. А еще решением ставропольского суда обяжут выплатить 5 млн рублей штрафа.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю, подкупить правоохранителя он пытался еще в 2016 году. За 2,5 миллиона мужчина хотел спасти от тюрьмы своего знакомого.

- От получения денежных средств следователь отказался. Однако, Петросян попытался передать взятку через своего знакомого, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, в процессе чего был задержан, - добавили в ведомстве.