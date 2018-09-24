Гибель подростка на трансформаторе в Ставропольском крае попала на видео
В селе Краснокумском Георгиевского горокруга погиб 14-летний мальчик. С друзьями он пришел к трансформатору и решил залезть на него. Когда подросток это сделал, его ударило электрическим током. Заряд был такой силы, что тот погиб на месте.
- В настоящее время назначено проведение судебной медицинской экспертизы, устанавливаются лица, ответственные за технику безопасности при эксплуатации трансформатора, выясняются условия жизни и воспитания погибшего мальчика, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в следственных органах Ставропольского края.
Трагедия произошла вечером 18 сентября этого года.
Смертельный удар током: на Ставрополье подросток погиб, забравшись на трансформаторную будку.Видео: Следственное управление СКР по Ставропольскому краю