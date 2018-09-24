Гибель подростка на трансформаторе в Ставропольском крае попала на видео

24 Сент. 12:30 2018-09-24T13:16:51+03:00

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В селе Краснокумском Георгиевского горокруга погиб 14-летний мальчик. С друзьями он пришел к трансформатору и решил залезть на него. Когда подросток это сделал, его ударило электрическим током. Заряд был такой силы, что тот погиб на месте.

- В настоящее время назначено проведение судебной медицинской экспертизы, устанавливаются лица, ответственные за технику безопасности при эксплуатации трансформатора, выясняются условия жизни и воспитания погибшего мальчика, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в следственных органах Ставропольского края.

Трагедия произошла вечером 18 сентября этого года.