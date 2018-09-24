Владикавказ накрыло облако шашлычного дыма

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-24T14:00:51+03:00

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Жители Владикавказа стали жертвой собственной гастрономической слабости. Город накрыл дым из тысячи мангалов, сильно ухудшилась видимость, люди стали жаловаться на смог.

В понедельник в соцсетях появилась видеозапись, демонстрирующая облака дыма, накрывшие улицу Цоколаева. В округе находится более двух десятков различных заведений, и, конечно же, везде можно купить фирменный шашлык, поджаренный на мангале. Так главный деликатес стал причиной неудобств.

Пользователи социальных сетей живо отреагировали на ролик. Некоторые обратили внимание на то, что вредны не только испарения, но и сам способ приготовления любимого блюда.

— Я не понимаю, куда смотрит санэпидемстанция — антисанитария в таких заведениях полная, дым столбом! Теперь ещё и смог. Неприятно, что это мой родной город, — написала в соцсетях местная жительница.

Но многие отнеслись к ситуации снисходительно, связав такое положение дел с национальной гордостью. По их словам, на Северном Кавказе должен «столбом стоять шашлычный дым, и люди всегда будут довольны».