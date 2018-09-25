2018-09-25T17:25:00+03:00
Происшествия

В Ингушетии нашли 74-летнего убийцу, семь лет находившегося в розыске

В ссоре он ударил ножом юношу
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ингушетии утвердили обвинительное заключение и передали в суд дело об убийстве пожилым мужчиной 27-летнего парня. В ссоре 74-летний местный житель ударил потерпевшего ножом в брюшную полость.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканской прокуратуры, трагедия произошла в августе 2011 года.

- С места совершения преступления пожилой мужчина скрылся и с 2011 года находился в федеральном розыске, - рассказали в ведомстве. - В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Магасском районом суде Республики Ингушетия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вячеслав Битаров призвал силовиков не допустить межнациональную рознь
В «Гармонии» пройдет Фестиваль цветов и пирогов
В Ессентуки съезжаются участники курортного форума «Кавказская здравница 2018»
На Ставрополье утонул увидевший русалок рыбак
В Светлограде открылся переформатированный офис Сбербанка
Ефрейтор из КБР осужден за вымогательство денег у сослуживцев
На Ставрополье мужчина убил пожилого друга из-за разбитого телевизора
В Дагестане назначен новый глава правительства
В Ессентуках могут изменить схему общественного транспорта
Ставрополец выстрелил в голову любовника жены
Полицейские Ставрополья открыли огонь по автомобилю пьяного лихача [ВИДЕО]
В ДТП в КЧР пострадали пять человек
Владимир Васильев назвал кандидата на пост премьер-министра Дагестана
В Дагестане КамАЗ упал с моста в реку
В 2019 году ставропольские пенсионеры рискуют остаться без телевизора
На бывшем асфальтобетонном заводе в Изобильном накрыли подпольный табачный завод