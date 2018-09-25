В Ингушетии нашли 74-летнего убийцу, семь лет находившегося в розыске
В ссоре он ударил ножом юношу
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В Ингушетии утвердили обвинительное заключение и передали в суд дело об убийстве пожилым мужчиной 27-летнего парня. В ссоре 74-летний местный житель ударил потерпевшего ножом в брюшную полость.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканской прокуратуры, трагедия произошла в августе 2011 года.
- С места совершения преступления пожилой мужчина скрылся и с 2011 года находился в федеральном розыске, - рассказали в ведомстве. - В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Магасском районом суде Республики Ингушетия.