В Ингушетии нашли 74-летнего убийцу, семь лет находившегося в розыске

СЕГОДНЯ 17:14 2018-09-25T17:25:00+03:00

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В Ингушетии утвердили обвинительное заключение и передали в суд дело об убийстве пожилым мужчиной 27-летнего парня. В ссоре 74-летний местный житель ударил потерпевшего ножом в брюшную полость.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканской прокуратуры, трагедия произошла в августе 2011 года.

- С места совершения преступления пожилой мужчина скрылся и с 2011 года находился в федеральном розыске, - рассказали в ведомстве. - В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Магасском районом суде Республики Ингушетия.