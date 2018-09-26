На Ставрополье расследуется смерть 3-месячного ребенка
На Ставрополье расследуется смерть 3-месячного ребенка. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье " Причинение смерти по неосторожности".
Следователи выяснили, что вечером третьего сентября нынешнего года в одном из домов в станице Каменнобродской Изобильненского городского округа было найдено тело маленького мальчика. На ребенке не обнаружено видимых следов насильственной смерти.
Экспертиза показала, что младенец погиб из-за закрытой черепно-мозговой травмы и гематомы в области головы.
Сейчас следователи выясняют все подробности гибели ребенка.
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