2018-09-26T11:03:18+03:00
Происшествия

На Ставрополье расследуется смерть 3-месячного ребенка

Мальчик погиб в результате черепно-мозговой травмы
Алена БЕЛЯЕВА
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На Ставрополье расследуется смерть 3-месячного ребенка. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье " Причинение смерти по неосторожности".

Следователи выяснили, что вечером третьего сентября нынешнего года в одном из домов в станице Каменнобродской Изобильненского городского округа было найдено тело маленького мальчика. На ребенке не обнаружено видимых следов насильственной смерти.

Экспертиза показала, что младенец погиб из-за закрытой черепно-мозговой травмы и гематомы в области головы.

Сейчас следователи выясняют все подробности гибели ребенка.

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