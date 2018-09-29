2018-09-29T09:11:26+03:00
Происшествия

К 12 годам тюрьмы приговорили жителя Дагестана, расстрелявшего обидчика брата

Инцидент произошел в Избербаше в прошлом году
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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В Дагестане вынесли приговор местному жителю, расстрелявшего мужчину за оскорбление брата 24 октября прошлого года.

Магомедов нецензурно отозвался о родственнике Алибекова, и тот расправился с мужчиной из огнестрельного оружия. Инцидент произошел в городе Избербаш. Алибеков совершил преступление с подельником. Его дело рассматривается отдельно.

- В ходе конфликта Алибеков несколько раз выстрелил в мужчину. Находившийся на месте инцидента знакомый потерпевшего, попытался предотвратить преступление, на что Алибеков направил на него пистолет и попытался выстрелить, однако оружие дало осечку, - рассказали детали происшествия в Верховном суде Дагестана. - Во время завязавшейся потасовки Магомедову удалось сбежать, но нападавшие, преследуя мужчину на автомобиле, продолжили стрелять из огнестрельного и травматического оружия. В результате полученных ранений мужчина скончался.

Дело рассматривал суд присяжных. Своим вердиктом они признали Алибекова виновным по двум из трех инкриминируемым престулениям, а именно - в совершении убийства и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

- Присяжные признали недоказанным обвинение в покушении на убийство мужчины вступившегося за жертву, - добавили в суде.

Алибекова приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

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