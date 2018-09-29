В Изобильном открыли путепровод почти за миллиард рублей

СЕГОДНЯ 15:44 2018-09-29T15:44:47+03:00

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В Ставропольском крае спустя несколько лет строительства открыли новый путепровод длинной 1,7 км в Изобильном. Дорога за 826 млн рублей обещает решить транспортные проблемы и снизить нагрузку.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе губернатора СК, она соединила две части города, которые отделяет железная дорога.

- Всё это время нам приходилось терпеть трудности, преодолевая этот проблемный участок дороги. Я и сам стоял здесь в пробках и хорошо понимаю, как важно было решить эту проблему. И вот, наконец, мы открываем современный, удобный и безопасный путепровод, - приводит ведомство слова Владимира Владимирова.

Отмечается, что транспортная нагрузка на этом пути высокая из-за транзита. С началом уборочных работ грузовики едут с урожаем именно здесь, из-за чего часто возникали километровые заторы.