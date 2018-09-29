2018-09-29T16:18:50+03:00
Происшествия

ФСБ: житель Дагестана пытался попасть в Северную Осетию по паспорту брата

Зачем - сотрудники пока не знают
Евгения СОКОРЕВА
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Мужчину проверяют на причастность к организованной преступностиМужчину проверяют на причастность к организованной преступности
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На контрольном пропускном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии задержали жителя Дагестана. По паспорту брата он пытался попасть в республику.

- Находившиеся у мужчины на руках документы являлись действительными, однако принадлежали его родному брату, - рассказали "Комсмольсой правде на Северном Кавказе" в пограничном управлении ФСБ России по РСО - Алании.

Зачем мужчина пытался скрыть свою личность таким способом - пока не известно. Но в ведомстве отметили, что задержанного проверяют на причастность к организованной преступности в составе группы.

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