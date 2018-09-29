Перед боем "Нурмагомедов-МакГрегор" пройдет еще одна пресс-конференция

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-29T18:01:26+03:00

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В Лас-Вегасе перед боем Хабиба Нурмагомедова с Когором МакГрегором состоится еще одна пресс-конференция. Ее проведут в Park Theatre 4 октября. И вести встречу будет президент UFC Дэйна Уайт. Начнется мероприятие в час ночи.

Об этом сообщил журналист ESPN Ариэль Хэлуани. Он также добавил, что кроме журналистов на конференцию пустят зрителей.

Напомним, первая пресс-конференция прошла 21 сентября. Как и ожидалось, встреча Конора и Хабиба "лицом к лицу" запомнилась эпатажным самопредставлением МакГрегора и немногословием Нурмагомедова. Посмотрим, чем закончится мероприятие на этот раз.