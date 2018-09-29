2018-09-29T22:04:50+03:00
Происшествия

Бывшему полпреду губернатора Ставропольского края продлили срок ареста

Сергей Батынюк подозревается в многомиллионном мошенничестве
Евгения СОКОРЕВА
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Сергей Батынюк. Фото: с сайта администрации Невинномысска.Сергей Батынюк. Фото: с сайта администрации Невинномысска.
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Решением Ставропольского краевого суда экс-полпред губернатора Ставропольского края пробудет в СИЗО еще два месяца.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в ведомстве, до 10 ноября 2018 года Сергей Батынюк пробудет под арестом из-за подозрения в особо крупном мошенничестве, которое никак не связано с его служебным положением.

Напомним, бывшего полпреда задержали 25 января этого года. Оперативники повязали Батынюка во время получения им 15-миллионной взятки.

СПРАВКА-"КП"

В 2012-2015 годах Сергей Батынюк руководил Невинномысском и лишился должности после того, как не смог пройти проверку на полиграфе. С 2015-го он занимал должность полпреда губернатора по Предгорному району. В декабре 2017 года его уволили по достижению пенсионного возраста.

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