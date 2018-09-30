Кисловодский романтик сыграл любимой серенаду и прославился в сети

СЕГОДНЯ 16:59 2018-09-30T17:13:18+03:00

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В Кисловодске молодой человек исполнил серенаду под окнами девушки и прославился в социальных сетях. Ролик с романтичным аккордеонистом набрал уже несколько тысяч просмотров.

На кадрах видно, что молодой человек пытается извиниться перед возлюбленной. Какой именно проступок совершил горе-любовник не ясно, но чувство вины пробудило в нём изобретательность. Он решил стать менестрелем любви и сыграть под окном девушки серенаду. В качестве композиции он выбрал песню Александра Чумакова, а инструментом стал аккордеон. Тут же мелом на асфальте написаны слова извинения и клятвы в вечной любви.

В комментариях местные жители организовали небольшую акцию в поддержку парня — всем очень понравился романтичный и смелый поступок героя видео. Некоторые особенно отметили, что певец пришёл исполнять свою серенаду посреди дня, позаботившись о покое других жильцов дома, что только добавило «вистов» парню в глазах пользователей.

Развязка истории пока остаётся тайной, но Кисловодчане очень ждут новостей об успехах молодого менестреля.