Дагестан оказался главным регионом России по числу сторонников ЗОЖ
Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало отчет, в котором оценило российские регионы по числу сторонников ЗОЖ. Самым здоровым регионом России, согласно ему, стал Дагестан. Республика набрала в провеленном исследовании 91,9 балла.
В целом именно регионы Северного Кавказа оказались на первых позициях рейтинга — вслед за Дагестаном в списке идут Чеченская республика (89,8) и Кабардино-Балкария (80,6). В топ-пять также вошли Краснодарский край (79,6) и Республика Ингушетия (77,9).
Антирейтинг регионов по числу cторонников ЗОЖ, как показывает исследование, возглавили субъекты, расположенные на Дальнем Востоке и Крайнем Севере Российской Федерации. Регионом с наименьшим числом сторонников ЗОЖ стала Еврейская автономная область, занявшая последнюю, 85-ю строчку.
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