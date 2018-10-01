Дагестан оказался главным регионом России по числу сторонников ЗОЖ

СЕГОДНЯ 08:22 2018-10-01T08:22:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало отчет, в котором оценило российские регионы по числу сторонников ЗОЖ. Самым здоровым регионом России, согласно ему, стал Дагестан. Республика набрала в провеленном исследовании 91,9 балла.

В целом именно регионы Северного Кавказа оказались на первых позициях рейтинга — вслед за Дагестаном в списке идут Чеченская республика (89,8) и Кабардино-Балкария (80,6). В топ-пять также вошли Краснодарский край (79,6) и Республика Ингушетия (77,9).

Антирейтинг регионов по числу cторонников ЗОЖ, как показывает исследование, возглавили субъекты, расположенные на Дальнем Востоке и Крайнем Севере Российской Федерации. Регионом с наименьшим числом сторонников ЗОЖ стала Еврейская автономная область, занявшая последнюю, 85-ю строчку.