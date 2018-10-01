Суд начнёт рассмотрение дела бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева
Во вторник в Советском суде города Махачкала начнётся рассмотрение уголовного дела бывшего градоначальника столицы Дагестана Мусы Мусаева. Экс-чиновник обвиняется в превышении своих полномочий — торговле государственной собственностью.
— Первое заседание по уголовному делу Мусы Мусаева назначено на 10:00 вторника, — сообщили в пресс-службе суда.
В суде подчеркнули, что процесс должен был начаться ещё 14 сентября. Однако сотрудники УФСИН не успели этапировать Мусаева к этому сроку.
Напомним, что экс-мэр Махачкалы обвиняется в махинациях с земельными участками. По данным следствия, он продавал государственную землю частным лицам. Таким образом бюджету был нанесён ущерб в 81 миллион рублей.
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