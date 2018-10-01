В ставропольском магазине рецидивист напал с ножом на продавца - видео

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-01T13:55:28+03:00

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В Ставропольском крае в одном из продуктовых магазинов произошло разбойное нападение. Посетитель в вечернее время набросился на девушки-продавца и требовал отдать ему всю выручку, угрожая ножом. Все сняли камеры наблюдения:

Благодаря этой записи полицейские сумели по горячим следам найти преступника и установить его личность. Им оказался неоднократно судимый 31-летний житель Минеральных Вод.

- Подозреваемый задержан и доставлен в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД России по Ставропольскому краю. - В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "разбой".