Жительница Ставрополья покусала полицейского за палёную водку

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-01T16:57:25+03:00

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Жительница Нефтекумска покусала полицейского при исполнении в попытке защитить бутылку палёной водки. Любовь Лепёхина не хотела отдавать представителю правоохранительных органов заведомо контрафактный товар.

В следственном управлении СКР по Ставрополью «Комсомолке» сообщили, что курьёзный эпизод случился во время полицейского рейда. Правоохранители выяснили, что в магазине, принадлежащем семье Лепёхиных продаётся контрафактный алкоголь. Когда нагрянули полицейские, хозяйка поняла, что её «раскусили», и решила защищать очевидно контрафактную бутылку изо всех сил.

— Моя водка, хочу и пью, ты что, [обалдел], что ли? Не дам я вам её! Хочу выпить и выпью! Отвали!

Когда женщина поняла, что страж порядка крепко держит контрафакт, в отчаянии она укусила полицейского. Но и это не помогло.

Всесь конрафакт был изъят, семейный магазинчик закрыли, а причастные к нему члены семьи попали под суд. Так муж и дочь Лепёхиной получили по 3 года условного заключения. Она же сама, за хамское нападение на правоохранителя, получила на полгода больше — 3,5 года условно.