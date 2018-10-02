Жительница Ставрополья заказала киллеру убийство соседей, сверливших стены

СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-02T13:11:36+03:00

Чтобы ее задержать, оперативники инсценировали преступление и даже получили плату

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В Буденновске задержана 53-летняя женщина, которая заказала киллеру убийство семейной пары своих соседей. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю, о готовящемся преступлении оперативники узнали, когда жительница Буденновска стала искать исполнителя заказного убийства.

- Она вынашивала планы, как избавиться от своих соседей – семейной пары, с которой она долгое время была в неприязненных отношениях, - добавили в ведомстве. - В итоге, в роли «исполнителя» выступил оперативник.

Как оказалось, женщину жутко нервировал звук перфоратора. которым соседи сверлили несущую стену ее дома. Не найдя других аргументов, она стала искать убийцу.

Чтобы заказчица поверила в то, что ее соседи убиты, полицейские инсценировали их гибель в собственном автомобиле. Место преступления сфотографировали и отдали «доказательства» заказчице убийства. Убедившись, что заказ выполнен, она расплатилась с «исполнителем» 100 тысячами рублей. В момент передачи денег «киллеру» ее задержали. В отделе внутренних дел она во всем призналась.

Следователи Буденновска возбуждили уголовное дело, ведется расследование. Суд уже арестовал подозреваемую.