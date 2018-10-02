В Махачкале корова с лестницей на голове разбила десятки машин - видео

СЕГОДНЯ 14:43 2018-10-02T14:47:33+03:00

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По улице Махачкалы разгуливает корова с деревянной лестницей. Животное застряло головой между ступеньками и своими метровыми "рогами" оббивает машины на парковках и по проезжей части. Освободить животное и спасти от ремонта десятки машин не рискнул никто. Одних вся эта ситуация повеселила, других довела до срыва.

Вот как все выглядит со стороны:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/671355" frameborder="0"></iframe> В Дагестане корова застряла головой в лестнице и своими метровыми "рогами" помяла десятки машин.

На ролике видно, как корова забегает на парковку и бьет лестницей по "Форду", а потом от испуга бросается наперерез потоку машин и задевает "Ладу". Сколько всего машин она успела зацепить, пока бежала против движения, сказать трудно. Не известно и то, скольким рогатая красавица перешла дорогу до съемки.

Видео уже разлетелись по соцсетям. Местные требуют хозяина поймать скотину и снять уже с головы бедняжки лестницу.