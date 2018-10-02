В КБР девушка ради хайпа выжала себе в глаза лимон

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-02T18:32:24+03:00

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В Кабардино-Балкарии социальные сети живо обсуждают поступок юной девушки, которая ради популярности пошла на невероятно опасный и глупый эксперимент — она выжала лимон прямо себе в глаза.

Неудивительно, что видео тут же набрало бешеную популярность. Большинство пользователей были шокированны таким поступком девушки. Однако, несмотря на страшную боль и, возможно, травмы, девушка добилась желаемого — её видео набрало уже больше пятнадцати тысяч просмотров.

Содержание ролика максимально банально: девушка недвусмысленно стоит с двумя половинами лимона. По команде «начали» она начинает выдавливать их прямо в открытые глаза, сок из лимонов так и хлещет. Потом пронзительный крик — на следующих кадрах страдалица уже ползает по полу ванной, а её подруга с камерой истерически хохочет.

Сейчас о состоянии больной ничего не известно. Однако, по мнению специалистов, подобный поступок мог привести девушку к крайне серьёзным и даже необратимым последствиям.