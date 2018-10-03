2018-10-03T17:03:08+03:00
Общество

Обвинение просит 5 лет колонии для экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева

Чиновник признался в превышении полномочий и махинациях с государственной собственностью
Андрей ЗОБОВ
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Муса Мусаев. Фото: Администрация МахачкалыМуса Мусаев. Фото: Администрация Махачкалы
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Государственный обвинитель просит приговорить бывшего Мэра Махачкалы Мусу Мусаева к пяти годам колонии общего режима. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщил представитель в зале суда.

Кроме этого, обвинение считает необходимым лишить Мусаева права работать на государственной службе и занимать административные должности на максимальный для его преступления срок в 3 года.

Напомним, что со вчерашнего дня дело бывшего градоначальника Махачкалы рассматривается в особом порядке. Экс-чиновник полностью признал свою вину и не может получить больше, чем две тетьих от максимального срока тюремного заключения, предусмотренного уголовным кодексом. По статье «превышение должностных полномочий, повлёшкее ущерб в особо крупном размере» Мусаеву могло грозить до 10 лет.

Защита бывшего мэра настаивает на том, что Муса на всём протяжении следствия сотрудничал с правоохранителями и заслуживает более серьёзной поблажки. Адвокаты считают, что суд должен ограничиться наказанием, не связанным с лишением свободы.

Напомним, суд над бывшим градоначальником столицы Дагестана начался вчера, 2 октября. Следствие считает, что он незаконно передал в пользование третьим лицам пять земельных участков на территории Махачкалы. Таким образом Мусаев нанёс казне ущерб в размере 48 миллионов рублей.

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