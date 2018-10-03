2018-10-03T23:16:54+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии нашли тело зверски убитого полицейского

Тело участкового было обнаружено около русла реки Баксан
Андрей ЗОБОВ
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В Кабардино-Балкарском селе Атажукино найдёно тело зверски убитого участкового полицейского. Подчеркивается, что преступник, вероятнее всего, похитил оружие несчастного.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе МВД республики, на теле оперуполномоченного были обнаружены множественные огнестрельные и ножевые ранения. К моменту обнаружения пострадавший уже был мёртв.

В следственном управлении СКР подчеркнули, что труп был обнаружен на побережье реки Баксан. В кобуре погибшего отсутствовало табельное оружие. Предположительно, преступник похитил пистолет.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье «убийство сотрудника правоохранительных органов». Работающая на месте оперативная группа предпринимает все необходимые меры для установления личности и последующего задержания преступника.

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