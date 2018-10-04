Начальник налоговой службы в Ставрополе подозревается в коррупции
В Ставрополе под подозрение о коррупции попал начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 Ставропольского края.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по СК, уже заведено уголовное дело по статье "получение взятки в особо крупном размере".
В марте этого года подозреваемый в ходе налоговой проверки ООО "Торговый дом "Чизберри" выявил нарушения и в сентябре потребовал от организации взятку в 3 млн рублей за уменьшение налоговых доначислений и непроведение мероприятий налогового контроля.
- Он получил ранее оговоренную сумму и при активном взаимодействии сотрудников УФНС России по Ставропольскому краю был задержан, - добавили в ведомстве.
Деньги проходят по делу как вещдок. Расследование продолжается.