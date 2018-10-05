Руководство «Анжи» готово объявить о банкротстве из-за бунта игроков

СЕГОДНЯ 16:31 2018-10-05T16:32:15+03:00

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Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов ответил, что клуб готов объявить о банкротстве после заявления футболистов, угрожающих бойкотировать тренировки. Игроки стремятся получить хотя бы часть обещанных зарплат, в то время, когда на счету клуба долг в 300 миллионов рублей.

— Это требование игроков стало для нас неприятным фактором, но не стало неожиданностью. Мы не раз повторяли, что в такой ситуации нам будет сложно долго протянуть. Надо понимать, что футбольный клуб уровня РФПЛ не может и не должен финансироваться с банковской карточки его владельца. И в такой ситуации заявление ребят назревало. Я понимаю их ситуацию и не осуждаю, — сказал Флегонтов в интервью «Спорт-Экспресс».

По мнению генерального директора махачкалинского клуба, в такой ситуации у спортсменов есть полное право не исполнять свои трудовые обязанности и не выходить на матч 11 тура против «ЦСКА».

— Я не считаю такое заявление ультиматумом. Они взрослые люди и приняли взвешенное решение. Тем более они сделали это заранее, не за день, и даже не за неделю до матча. У нас есть время для решения этого вопроса. А если ничего не измениться, думаю, что у них есть полное право не выходить на игру.

Кроме того, Флегонтов отметил, что в клубе бедствуют и простые сотрудники. Зарплаты в «Анжи» никто не получает уже четыре месяца и у людей не хватает денег даже на проезд. В такой ситуации, по мнению гендиректора, клуб находится на грани объявления банкротства.

Сейчас владелец «Анжи» и общество преданных фанатов пытаются вместе «дотянуть» до окончания первого круга чемпионата России. Активистами создан специальный фонд «Анжи живи», который получает пожертвования от всех неравнодушных, однако денег критически не хватает. Перед стартом чемпионата говорили о долгах клуба в размере 248 миллионов рублей, сейчас эта сумма выросла до 300 миллионов.

— Это достаточная сумма, чтобы привести «Анжи» к банкротству, я чётко осознаю это как генеральный директор, — сказал Флегонтов. — И пока все попытки вернуть клуб в нормальное состояние, найти инвесторов заканчиваются провалом. Мы стараемся работать над ситуацией, но не знаем, что будет дальше.