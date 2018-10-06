2018-10-06T10:31:27+03:00
Происшествия

Силовики изъяли документы в комитете госзакупок Дагестана

Это может быть связано с расследованием приобретения оборудования и инвентаря для министерств и ведомств
Татьяна ГУЩИНА
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В Дагестане силовики провели выемку документов в комитете госзакупок республики в Махачкале. Об этом стало известно со слов источника в правоохранительных органах. Это может быть связано с расследованием приобретения оборудования и инвентаря для республиканских министерств и ведомств

Официального подтверждения от силовых ведомств об этой информации пока нет.

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