Силовики изъяли документы в комитете госзакупок Дагестана
Это может быть связано с расследованием приобретения оборудования и инвентаря для министерств и ведомств
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В Дагестане силовики провели выемку документов в комитете госзакупок республики в Махачкале. Об этом стало известно со слов источника в правоохранительных органах. Это может быть связано с расследованием приобретения оборудования и инвентаря для республиканских министерств и ведомств
Официального подтверждения от силовых ведомств об этой информации пока нет.
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