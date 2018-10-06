В Ессентуках ищут беспомощного 82-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 17:22 2018-10-06T17:22:22+03:00

Пожилой человек вышел из дома и пропал

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В Ессентуках идет розыск беспомощного 82-летнего пенсионера, который нуждается в медицинской помощи. Как пишут в социальных сетях волонтеры поискового отряда Лиза Алерт, 4 октября пожилой человек Брунько Николай Михайлович вышел из дома и тех пор его местонахождение неизвестно.

- Рост пропавшего — 165 см, сам он среднего телосложения, коренастый, глаза карие, волосы черные с сединой, с залысиной посередине, был одет в темные брюки, военную форменную рубашку оливкового цвета, рубашку поло, черные туфли, сетчатую шляпу с полями, - рассказали в отряде.

Всем, кто что-нибудь знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.