Тони Фергюсон вызвал на бой Хабиба Нурмагомедова
После победы в поединке Фергюсон-Петтис основного карда турнира UFC Тони бросил вызов одолевшему ирландца Хабибу Нурмагомедову.
- Мы с Хабибом заслуживаем боя. Нам нужно попробовать в пятый раз. Нужно тщательно оценить такой вариант. Хабиб - чемпион, я тоже остаюсь чемпионом, - заявил спортсмен.
Отметим, встречу бойцов смешанного стиля Тони Фергюсона и Энтони Петтиса признали одной из самых зрелищных. Противники в кровь разбили друг другу лица и почти весь октагон был от этого красным.
При этом бой завершился очень быстро. Уже во втором раунде Фергюсон сломал Петтису руку. Поединок завершился победой Тони техническим нокаутом.