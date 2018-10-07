2018-10-07T11:46:30+03:00
Спорт

Тони Фергюсон вызвал на бой Хабиба Нурмагомедова

Всемирно известный американский боец с кровью и переломом сокрушил Энтони Петтиса и теперь хочет встретиться с бойцом из Дагестана
Евгения СОКОРЕВА
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После победы в поединке Фергюсон-Петтис основного карда турнира UFC Тони бросил вызов одолевшему ирландца Хабибу Нурмагомедову.

- Мы с Хабибом заслуживаем боя. Нам нужно попробовать в пятый раз. Нужно тщательно оценить такой вариант. Хабиб - чемпион, я тоже остаюсь чемпионом, - заявил спортсмен.

Отметим, встречу бойцов смешанного стиля Тони Фергюсона и Энтони Петтиса признали одной из самых зрелищных. Противники в кровь разбили друг другу лица и почти весь октагон был от этого красным.

При этом бой завершился очень быстро. Уже во втором раунде Фергюсон сломал Петтису руку. Поединок завершился победой Тони техническим нокаутом.

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