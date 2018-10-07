2018-10-07T13:39:54+03:00
Спорт

Конор Магрегор потребовал реванша от Хабиба Нурмагомедова

Об этом ирландец написал в Twitter
Андрей ЗОБОВ
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Макгрегор потребовал от Нурмагомедова реваншаМакгрегор потребовал от Нурмагомедова реваншаФото: REUTERS
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Ирландец Конор Макгрегор, проигравший ранним утром в воскресенье в битве за титульный бой с Хабибом Нурмагомедовым ждёт реванша. Об этом сам спортсмен сообщил в Twitter.

— Отличный бой. Жду реванша, — лаконично написал Конор.

Однако сколько Макгрегору придётся ждать — неизвестно. В данный момент над Нурмагомедовым нависла угроза дисквалификации из-за скандальной выходки сразу после победы над ирландцем. Хабиба также могут лишить звания чемпиона, пояса и гонорара за последний бой.

Напомним, что главный поединок UFC 229 состоялся 7 октября по московскому времени. Бой полностью прошёл под диктовку Нурмагомедова, который с лёгкостью реализовал свой план, и выиграл каждый из раундов, досрочно закончив поединок в четвёртом. Конор сдался после удушающего приёма оппонента.

Несмотря на победу, Хабиб был невероятно взведён, и оскорбление одного из фанатов ирландца задело его за живое. Он перелез стенку октагона, грубо нарушив правила UFC и пошёл выяснять отношения. После этого завязалась серьёзная потасовка, в которой на едва дышащего после боя Макгрегора напали сразу три члена команды дагестанского «Орла».

По словам президента UFC Даны Уайта теперь всё зависит от решения комиссии. Нурмагомедову светит временное отстранение от боёв организации. Если этот срок будет слишком длительным — Хабиб потеряет пояс, который он успешно защитил в поединке с Макгрегором, а также может лишиться денег за прошедший бой.

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