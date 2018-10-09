В Ставропольской клинической больнице провели вторую успешную операцию по пересадке почки

СЕГОДНЯ 10:14 2018-10-09T10:14:15+03:00

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На базе Ставропольской краевой клинической больницы успешно выполнена уже вторая операция по трансплантации почки. Как во время первой операции, врачей СККБ консультировали московские коллеги.

Теперь можно уверенно говорить, что новое отделение трансплантологии состоялось и работает в полную мощь. Это значит, что будет спасено еще десятки, сотни жизней. Трансплантология как направление стало развиваться на базе СККБ благодаря поддержке губернатора Ставропольского края и регионального Минздрава.

Еще несколько лет назад такие планы казались слишком смелыми, почти фантастическими, а сегодня пациенты, покидают отделение с надеждой на новую жизнь, в которой не будет страшного слова «гемодиализ». Как, например, мать и дочь – Мария и Анна Стадниковы.

Когда у этой семьи появилась возможность сделать операцию в Ставрополе, радости не было предела. Мать стала донором и подарила дочери жизнь во второй раз. Сейчас обе пациентки чувствуют себя хорошо и горячо благодарят врачей Ставропольской краевой больницы за отзывчивость и золотые руки. «Нас очень хорошо приняли, обследовали, все бесплатно, я очень благодарна врачам!», - говорит Мария Васильевна.