2018-10-11T18:04:49+03:00
Происшествия

В Дагестане мать с двумя детьми отравилась угарным газом

Причиной трагедии стало использование опасного, несертифицированного оборудования
Андрей ЗОБОВ
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В Кизилюртовском районе Дагестана мать с двумя детьми отравилась угарным газом из-за иранского камира. О трагедии «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Дагестан».

Инцидент произошёл в маленьком селе Бавтугай Кизилюртовского района. По информации энергетиков, в доме использовалось опасное, несертифицированное оборудование — камин иранского производства.

— Оборудование было не оснащено необходимой автоматикой для определения тяги в дымоходе. Обычно камины должны экстренно выключаться в этом случае, однако в данной модели этой функции не было предусмотрено. В результате помещение наполнилось угарным газом, от которого и погибли жильцы.

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