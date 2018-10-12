В Беслане домашними макаронами отравились 8 человек

СЕГОДНЯ 18:09 2018-10-12T18:10:24+03:00

В их числе 6 детей

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В Северной Осетии с отравлением средней тяжести госпитализировали 8 жителей Беслана. В ночь на пятницу с острыми болями в животе их забрали медики в Правобережную центральную районную больницу.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Минздраве республики, шесть из них - дети.

- Двое взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, предварительно им диагностировано пищевое отравление. Детям поставили диагноз "острая кишечная инфекция". Их состояние также оценивается, как средней степени тяжести, - сообщили в ведомстве.

По словам отравившихся, они съели дома макароны с мясом. После этого всем стало плохо.