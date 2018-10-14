В Дагестане задержали продавца, избившего активистов "Трезвой России"

СЕГОДНЯ 16:58 2018-10-14T16:58:51+03:00

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Инцидент произошел в селе Тухчар Новолакского района республики. Активисты "Трезвой России" купили спиртное в одном из магазинов после разрешенного по закону времени, после чего вызвали на место следственно-оперативную группу. В результате между владельцем магазина и активистами произошла драка, в которой бизнесмен сломал нос активисту.

- В ходе возникшего скандала хозяин магазина нанес телесные повреждения одному из представителей общественной организации. В результате пострадавший доставлен в ЦГБ Хасавюрта с диагнозом «открытый перелом костей носа». Также госпитализирован и хозяин магазина с переломом кисти и ушибом мягких тканей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Дагестану. - В отношении хозяина магазина возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений."