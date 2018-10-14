2018-10-14T16:58:51+03:00
Происшествия

В Дагестане задержали продавца, избившего активистов "Трезвой России"

На него заведено уголовное дело
Виталий КЛИМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в селе Тухчар Новолакского района республики. Активисты "Трезвой России" купили спиртное в одном из магазинов после разрешенного по закону времени, после чего вызвали на место следственно-оперативную группу. В результате между владельцем магазина и активистами произошла драка, в которой бизнесмен сломал нос активисту.

- В ходе возникшего скандала хозяин магазина нанес телесные повреждения одному из представителей общественной организации. В результате пострадавший доставлен в ЦГБ Хасавюрта с диагнозом «открытый перелом костей носа». Также госпитализирован и хозяин магазина с переломом кисти и ушибом мягких тканей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Дагестану. - В отношении хозяина магазина возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений."

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Невинномысске испекли гигантский торт
Евкуров рассказал о звонке Путина
Бузова прилетела в Грозный поздравить Кадырова
Путин поздравил работников сельского хозяйства: видеообращение записали на Ставрополье
Замначальника УФСИН по КБР подозревают в мошенничестве на 1,6 млн
Двух жителей Ингушетии подозревают в участии в сирийском конфликте на стороне ИГ*
Житель Грозного случайно застрелил девочку из автомата
На Эльбрусе спасатели ищут пропавшего альпиниста из Румынии
В Дагестанском селе Эндирей ОМОН штурмует дом с террористами
В Махачкале инвалиды не получают жизненно необходимые лекарства
Яблоневые сады Ставрополья дали рекордный урожай
Главный архитектор Дербента попал под следствие за превышение полномочий
На Ставрополье крупный наркодилер осуждён на 8 лет
Карачаево-Черкесия подписала соглашение о сотрудничестве с Республикой Беларусь
В Беслане домашними макаронами отравились 8 человек
На Ставрополье нашлась пропавшая 11-летняя девочка
Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с губернатором Ставрополья
В Ставрополе на полной скорости перевернулась карета скорой помощи
Заморозки придут на Ставрополье на выходных
В Северной Осетии многодетные семьи «одарили» непригодной для жизни землей
В Ессентуках подвели итоги акции «Овощи к подъезду-2018»
Вынесение приговора экс-мэру Махачкалы отложили из-за неявки адвоката