Сотрудник мэрии Ставрополя погиб в ДТП

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-15T09:58:56+03:00

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Глава комитета по экономическому развитию администрации Ставрополя Александр Орешков в воскресенье скончался в больнице после автоаварии. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в городской администрации.

- Александр Александрович погиб, - сказал представитель мэрии города информационному агенству.

По данным краевой Госавтоинспекции, в субботу на трассе "Ростов-на-Дону - Ставрополь" в черте Красногвардейского района у автомобиля "Вольво", за рулем которого был Александр Орешков, разорвалось колесо и машина перевернулась.

Сейчас идет выяснение причин аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.