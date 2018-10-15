2018-10-15T09:58:56+03:00
Происшествия

Сотрудник мэрии Ставрополя погиб в ДТП

Идет выяснение причин аварии
Михаил ЮЖНЫЙ
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Глава комитета по экономическому развитию администрации Ставрополя Александр Орешков в воскресенье скончался в больнице после автоаварии. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в городской администрации.

- Александр Александрович погиб, - сказал представитель мэрии города информационному агенству.

По данным краевой Госавтоинспекции, в субботу на трассе "Ростов-на-Дону - Ставрополь" в черте Красногвардейского района у автомобиля "Вольво", за рулем которого был Александр Орешков, разорвалось колесо и машина перевернулась.

Сейчас идет выяснение причин аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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