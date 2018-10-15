Сотрудник мэрии Ставрополя погиб в ДТП
Глава комитета по экономическому развитию администрации Ставрополя Александр Орешков в воскресенье скончался в больнице после автоаварии. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в городской администрации.
- Александр Александрович погиб, - сказал представитель мэрии города информационному агенству.
По данным краевой Госавтоинспекции, в субботу на трассе "Ростов-на-Дону - Ставрополь" в черте Красногвардейского района у автомобиля "Вольво", за рулем которого был Александр Орешков, разорвалось колесо и машина перевернулась.
Сейчас идет выяснение причин аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»